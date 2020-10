TRIESTE - Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto, ha ricevuto la nomina di Royal Warrant Holder per Prestat, il famoso Brand di cioccolato inglese, acquistato da Domori nel 2019. Il Royal Warrant è il marchio distintivo dei fornitori della Casa Reale. L'onorificenza, rinnovata ogni cinque anni, è rigorosamente personale. In passato la Prestat è stata insignita del Royal Warrant come Purveyors of Chocolates (Fornitori di Cioccolato) dalla Regina Elisabetta II, nel 1975 per la prima volta, e dalla Regina Madre, nel 1999, nel suo centenario. Dal 1975, il Royal Warrant è stato sempre rinnovato e oggi passa nelle mani di Riccardo Illy, nuovo proprietario della Prestat, nota nel mondo per i truffles, le praline di cioccolato inventate da Antoine Dufour, cui si deve la ricetta originale. Prestat fu acquisita da Domori nel 2019, ed entrambi i Brand rappresentano oggi l'eccellenza del cioccolato nel Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy il cui a.d. è Andrea Macchione da giugno 2019.



