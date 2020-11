Riccardo Illy nominato console della Repubblica Francese

TRIESTE - L'imprenditore triestino Riccardo Illy è stato nominato console onorario della Repubblica Francese a Trieste per il prossimo quinquennio, rinsaldando un legame già forte sia per storia familiare - il cognome Illy sembra derivi da una comunità francese emigrata in Ungheria, paese di cui è originaria la famiglia dell'imprenditore - che per attività industriali, considerati gli investimenti nel sistema produttivo d'oltralpe. E' il caso della Dammann Frères, società di Dreux (Centro - Valle della Loira), leader mondiale nella trasformazione e commercializzazione del tè, di proprietà del Polo del Gusto presieduto dallo stesso Illy.



Proprio gli investimenti esteri in Francia sono stati argomento di confronto con il Presidente francese Emmanuel Macron, in occasione di un recente incontro con Riccardo Illy.

L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset ha ringraziato l'imprenditore per aver accettato l'incarico, rendendo "omaggio al predecessore, Christia Chiaruttini Leggeri.

