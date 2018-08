Riapre dopo il restauro la Basilica paleocristiana, aperto pure il Mitreo

di Paola Treppo

TRIESTE - Dopo mesi di chiusura e dopo importanti interventi strutturali e conservativi del sito, domenica 5 agosto la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio riapre al pubblico ladi via Madonna del Mare a, uno dei siti più suggestivi e importanti dal punto di vista storico culturale della città. L’evento coincide con la #DomenicalMuseo, prima giornata del mese in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali sono visitabili gratuitamente.Domenica, la basilica sarà aperta con orario dalle 10-12 e mentre la visita guidata avrà inizio alle 11. Il sito archeologico riprenderà quindi con la prossima settimana il consueto orario di apertura: ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, e ogni prima domenica del mese, col medesimo orario ealle 11.Nel fine settimana saranno aperte anche altre aree archeologiche a Trieste e provincia. Sabato 4 agosto:di via Donota aperto con orario 10-12 con visita accompagnata gratuita alle 10. Antiquarium di via del Seminario aperto dalle 10 alle 12, con visita accompagnata gratuita alle 11.aperta dalle 10 alle 12, con ritrovo alle 9.45 alla Stazione della Guardia forestale di Duino.