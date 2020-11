Zona rossa e arancione, le Regioni al governo «Rivedere i 21 parametri»

Ridefinire i parametri per le misure restrittive anti Covid. Lo ha proposto in Conferenza delle Regioni il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. «I 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento #Covid_19 vanno rivisti. Consenso unanime alla proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella Conferenza delle Regioni di oggi. Ora il confronto con il Governo», ha reso noto il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, in un tweet.

Covid Veneto, Zaia: «Nelle ultime 24 ore 100 morti, ma primo giorno con segno negativo di ricoverati»

Zona rossa, sì alla spesa fuori dal proprio Comune: ma solo se si risparmia. Il governo cambia la Faq

Dall'incontro di stamane della Conferenza delle Regioni emerge «in maniera unanime la richiesta che ci sia un confronto preventivo con il Governo sul tema dei parametri e delle modalità », sottolinea anche il presidente del Veneto Luca Zaia. «Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo - aggiunge - e si ribadisce la necessità di stabilire una sorta di 'tagliandò per i parametri».

I 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento #Covid_19 vanno rivisti. Consenso unanime alla proposta ⁦@M_Fedriga nella Conferenza delle #Regioni di oggi. ⁩Ora il confronto con il #Governo. ⁦⁦@regioneFVGit⁩ pic.twitter.com/dZwbeVR1FE — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) November 17, 2020

