Regionali Fvg, corsa a quattro: i tre sfidanti di Fedriga. Le liste sono 13

TRIESTE - Con la presentazione questa mattina, 26 febbraio 2023, pochissimi minuti prima della chiusura, di Insieme liberi, all'Ufficio elettorale della Regione Fvg, a Udine, si è conclusa la fase di deposito delle liste per le candidature per le elezioni regionali, che si svolgeranno il 2 e il 3 aprile prossimi. Complessivamente sono 13 le liste che entrano nell'arena elettorale, a sostegno di quattro candidati alla presidenza, cioè Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli.

Gli schieramenti

Per Fedriga si sono schierati Forza Italia Berlusconi per Fedriga Partito popolare europeo, Fratelli d'Italia, Fedriga Presidente, Autonomia responsabile, Lega Fvg per Salvini premier. Moretuzzo è invece sostenuto da sei liste: Slovenska skupnost, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Patto per l'autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi e Sinistra. Per Alessandro Maran ci sono Azione - Italia Viva - +Europa - Renew Europe. Infine, Giorgia Tripoli è supportata da Insieme liberi, ispirata dai No Vax.

La verifica delle liste

Nei prossimi giorni l'Ufficio elettorale verificherà la regolarità della documentazione presentata per valutare l'ammissione delle liste alla competizione elettorale.

Comunali del 2-3 aprile

Il 2 e 3 aprile in Fvg si vota anche per il rinnovo di 24 comuni, tra cui Udine e Sacile. Tra le curiosità c'è il ritorno alla candidatura - nelle fila del centrosinistra - del medico Marino Andolina, assolto a inizio mese nell'ambito dell'inchiesta Stamina 2. Andolina, assolto per la seconda volta, è stato più volte consigliere comunale a Trieste (con Rifondazione comunista) e si candida ora con Open sinistra, ma da indipendente. Ha annunciato che si batterà per arrestare il processo di privatizzazione nella sanità.