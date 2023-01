Elezioni regionali, Fedriga: «La mia lista non sottrae forze al centrodestra»

«La lista Fedriga vuole portare in sé esperienze che provengono dal centrodestra ma anche dal mondo civico. Vuole essere qualcosa che si aggiunge, non che sottrae, alle forze politiche di centrodestra che mi appoggiano». Lo ha precisato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'emittente locale Telefriuli, parlando delle prossime elezioni regionali in Fvg. Ad «alcuni cittadini - ha spiegato Fedriga - che magari non si riconoscono nei partiti di centrodestra nelle elezioni nazionali, perché legittimamente possono avere idee diverse, ma che hanno apprezzato la nostra azione amministrativa in questi 5 anni, la lista del presidente può dare l'opportunità di sceglierci» per una seconda legislatura. La lista civica «è quindi un valore aggiunto per la coalizione e un'opportunità per quei cittadini che vogliono premiare e riconoscere quanto abbiamo fatto». Questi 5 anni, ha aggiunto, sono stati «oltre un'opera difficile, anche estremamente formativi». «Se oggi uno mi chiedesse 'vuoi fare il ministro o il presidente di Regionè, direi tutta la vita il presidente di Regione: non mi aspettavo un'esperienza come questa, sicuramente difficilissima, però estremamente più operativa rispetto ai ruoli a Roma». Per quanto riguarda infine l'autonomia regionale: «Nei prossimi giorni - ha concluso Fedriga - approveremo in Consiglio la norma di modifica allo Statuto per introdurre le province elettive, perché devono essere gli elettori a scegliere chi governa la cosa pubblica».