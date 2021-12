"Udinese Calcio - 125 anni", l'album di figurine in regalo con il giornale di venerdì 10 dicembre

Da venerdì prossimo 10 dicembre nelle province di Uine, Trieste e Gorizia con Il Gazzettino edizione di Udine verrà regalato l'album ufficiale per la raccolta di figurine "Udinese Calcio - 125 anni".

Da quel 30 novembre del 1896 l'Udinese si è fatta davvero grande occupando stabilmente un posto nella massima Serie. Era nata come Società Udinese di Ginnastica e Scherma e il primo risultato importante a livello calcistico è stata la finale di Coppa Italia persa con il Vado Ligure nel 1922.



Seconda nel campionato 1955, ma poi retrocessa per illecito sportivo, vede la storia in serie A ricominciare nel 1979 con la promozione firmata da Massimo Giacomini. Poco prima un altro passaggio storico, dal Moretti allo stadio attuale, il Friuli ora ribattezzato Dacia Arena.Storico il 1983: i tifosi scendono in piazza, si entusiasmano e sognano con l'arrivo del campione brasiliano Arthur Antunes Coimbra, detto Zico.