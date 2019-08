Rapinano un passante mentre sta rincasando: arrestati due giovani

di E.B.

TRIESTE -nei giorni scorsi in centro città,. Il fatto è accaduto in via delle Torri, verso le 2 di notte: la vittima, mentre stava rincasando, è stata avvicinata dai due che le hanno intimato di consegnar loroDopo aver svuotato le tasche, il malcapitato ha chiamato immediatamente la Polizia e, rimanendo in contatto telefonico con la Sala Operativa, ha seguito i giovani che nel frattempo si erano allontanati con passo spedito lungo le vie adiacenti. Due Volanti della Questura, giunte prontamente in zona, hanno così potuto bloccare e identificare gli aggressori, già gravati da diversi precedenti di polizia. Ora si trovano nel carcere del Coroneo.