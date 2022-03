Rapina choc a Trieste: uomo colpito alla testa con il calcio della pistola e due colpi esplosi in aria

TRIESTE - Rapina nella serata di venerdì 4 marzo in via Monte Cengio a Trieste. Indagini dei Carabinieri sono in corso per risalire ai due rapinatori che hanno aggredito un uomo e la compagna. Secondo una ricostruzione, verso le 19.30 la coppia stava rientrando nell'abitazione, quando è stata bloccata da due rapinatori in attesa del loro arrivo. Questi ultimi hanno intimato all'uomo di consegnare loro l'orologio e per rafforzare la minaccia hanno esploso due colpi con una scacciacani. La vittima ha però fatto resistenza ed è stata colpita alla testa con il calcio dell'arma. Successivamente i due sono riusciti a sfilare l'orologio, di valore, dal polso dell'uomo e sono fuggiti. La coppia è stata accompagnata in ospedale. All'uomo sono state prestate le prime cure ed è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Anche la compagna, sotto choc, è stata assistita dal personale sanitario.