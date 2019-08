TRIESTE - Due cittadini pachistani di 20 e di 22 anni, entrambi residenti a Trieste, sono stati denunciati dalla Polizia per rapina in concorso.



Ieri sera, i due giovani assieme ad altre tre persone hanno bloccato in piazza Oberdan un loro connazionale. Secondo una ricostruzione, a seguito di alcuni dissapori, il ventenne avrebbe colpito al volto e ferito all'avambraccio la vittima con un piccolo coltello, provando a rubargli il portafoglio per poi darsi alla fuga assieme agli altri.



Poco dopo l'aggredito ha notato una Volante in via Carducci. Dopo avere soccorso l'uomo gli agenti hanno informato la sala operativa. Dai riscontri effettuati e dalle informazioni ricevute dal ferito - che è stato portato dal personale del 118 all'ospedale di Cattinara - la Polizia è riuscita a risalire al luogo in cui si trovavano i due giovani pachistani, rintracciandoli presso una struttura di accoglienza in Campo San Giacomo. I due sono stati accompagnati in Questura e, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati. Non sono stati rinvenuti né il coltellino né il portafoglio contenente 200 euro e i documenti dell'aggredito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA