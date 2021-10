Rapina a mano armata al "Compro oro": ladro scappa con 9mila euro

TRIESTE - Indagini dei Carabinieri sono in corso dopo che un uomo, armato di pistola, è entrato in un negozio 'Compro oro' di via Rittmeyer e minacciando un addetto alla vendita, si è fatto consegnare soldi, monili e oro. Il commesso si è visto puntare in faccia la pistola ed è stato quindi costretto a consegnare incasso, monili e altri preziosi per un valore complessivo di 9mila euro. Il rapinatore - che indossava un cappello calato in testa e uno scaldacollo - è riuscito a fuggire subito dopo. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile.