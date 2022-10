Sedicenne picchiato per rubargli il cellulare in piazza Goldoni, arrestato un ragazzo poco più grande

TRIESTE - Un adolescente di 16 anni è stato brutalmente picchiato e poi anche rapinato da un ragazzo più grande di lui di tre anni, che è stato poco dopo arrestato da agenti della Polizia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 ottobre, nel centro di Trieste, in una zona molto affollata a quell'ora. Intorno alle 18.45 la vittima è stata aggredita e derubata del telefono cellulare sotto i portici di piazza Goldoni. Subito dopo l'aggressore è fuggito a piedi. Gli agenti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno avviato una ricerca e in breve tempo il maggiorenne è stato rintracciato e arrestato. La vittima ha riportato lesioni e traumi in vari punti del corpo. I sanitari lo hanno soccorso e portato all'ospedale pediatrico Burlo.