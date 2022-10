Ragazzo di 14 anni si schianta in mountain bike contro un albero nel bosco: gli amichetti bravissimi coordinano i soccorsi

GORIZIA - Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito oggi 31 ottobre dopo essere caduto con la bicicletta mentre, insieme a un gruppo di coetanei, stava percorrendo in sella alla sua bike un sentiero nel bosco di Gradiscutta, nel territorio del comune di Gorizia. Ha perso il controllo della bike ed è andato a schiantarsi contro un albero riportando un trauma importante alla parte alta del corpo. È stato subito supportato e aiutato dai suoi amici che hanno chiamato il Nue112. Gli stessi amici hanno segnalato all'elisoccorso in arrivo il punto esatto in cui si trovavano nel bosco: hanno collaborato quindi fattivamente nelle operazioni di soccorso dell'amico dimostrando di conoscere le modalità corrette di chiamata in caso di emergenza. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia e l'elisoccorso. L'adolescente è stato trasportato in volo all'ospedale Burlo in codice giallo.