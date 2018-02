Raffiche di Bora a oltre 100 km/h. Camion si ribalta sulle Rive

di E.B.

TRIESTE - Continua ad imperversare il maltempo anche sul capoluogo giuliano. Le forti raffiche di Bora - anche- stanno letteralmente spazzando la città e unsi è ribaltato sulle Rive. E' successo poco dopo le 8 difronte a Piazza Unità: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza.che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara per ulteriori accertamenti. Se il servizio della Trieste Trasporti risulta regolare su tutta la rete, è ancora sospeso il collegamento marittimo Trieste-Muggia del Delfino Verde. Scala Santa è chiusa in discesa e il valico di Fernetti fino alle 19. Le previsioni a cura di Osmer Fvg segnalano la possibilità di neve sul Carso anche per la giornata odierna, sabato 3 febbraio e forse temporaneamente fino al livello del mare. Dal pomeriggio sera è prevista un'attenuazione delle precipitazioni, poi miglioramento e Bora in calo. Si segnala la possibile formazione di ghiaccio al suolo in serata nelle zone innevate. Si raccomanda massima prudenza alla guida.