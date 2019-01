di E. B.

TRIESTE - Le forti raffiche di Bora giocano talvolta brutti scherzi. Il malcapitato è il proprietario di un furgone che per essersi dimenticato di tirare ilha visto il proprio mezzo cadere letteralmente in mare spinto appunto dal forte vento che soffia sulla città.Il furgone era parcheggiato sulle Rive. A bordo, al momento della caduta in acqua, non c'era fortunatamente nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118 per recuperare il mezzo galleggiante e già piuttosto al largo.