Raffiche di Bora, una trentina di interventi per i vigili del fuoco

TRIESTE - A seguito della Bora che ha imperversato ieri 22 marzo, i Vigili del fuoco hanno compiuto, dalle ore 8 alle ore 20 intorno ai trenta interventi di soccorso tecnico urgente. Le tipologie effettuate: coperture tetti pericolanti, finestre e imposte sempre pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi, messe in sicurezza di alberi e rami oltre a due soccorsi a persona, salvataggi animali e danni d'acqua.

Gli interventi dei pompieri triestini, sono stati effettuati con due squadre della sede centrale, del distaccamento di Opicina , del distaccamento di Muggia e con il supporto di due autoscale. In Viale Gabriele D'Annunzio, i Vigili del fuoco sono intervenuti, con la prima partenza e l'autoscala, per la messa in sicurezza della guaina catramata staccatasi dal tetto di un edificio Ater. © RIPRODUZIONE RISERVATA