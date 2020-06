Spesa al supermercato ma erano in quarantena, 2 stranieri nei guai

TRIESTE - Due giovani afghani sono stati denunciati perche' si sono allontanati dalla struttura Ostello scout a Prosecco dove stanno trascorrendo la quarantena. Sono stati fermati e identificati da una pattuglia mentre stavano entrando in un vicino supermercato. Una Volante della Questura ha fermato e identificato invece in via Stock un cittadino ucraino. A suo carico il divieto di ritorno nel comune di Trieste fino a marzo 2023. E' stato denunciato per tale inosservanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA