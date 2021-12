Qualità della vita: 5 province del Nordest nella top ten, prima Trieste. Treviso la più attenta alle donne

Friuli Venezia Giulia e Veneto nella top ten della qualità della vita in Italia con cinque province. Una classifica guidata da Trieste, ma che vede nei primi posti anche Treviso, Verona, Udine e Pordenone. L'ottimo risultato emerge dalla 32/a edizione dell'indagine curata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi, lunedì 13 dicembre 2021.

Veneto

Sono Verona (8/a) e Treviso (10/a) le due province del Veneto che entrano nella top ten della classifica sulla qualità della vita stilata anche quest'anno dal Sole 24 Ore. Tra le sette venete sono in maggioranza quelle che conquistano posizioni nel ranking rispetto al 2020: Treviso (+ 19), Venezia (+17), che sale al 16/o posto, Belluno (+28) al 18/o), e Rovigo (+3) al 61/o. Verona guida il gruppo, ma perde però 4 posizioni rispetto all'indagine precedente. L'exploit è di Treviso, che oltre ad entrare nelle prime 10, vince anche la classifica nella qualità per la vita delle donne. Scendono nelle posizioni Vicenza (-3), finendo al 28/o posto, e Padova (-2), al 33/o. Rovigo resta in fondo alla graduatoria, al 61/o posto.

Dalla parte delle donne

È la provincia di Treviso l'area del paese in cui è migliore la qualità delle vita delle donne. Per la prima volta la ricerca ha dedicato uno spazio specifico alla vita delle donne e alle politiche per la parità di genere nelle province italiane. Treviso si piazza in prima posizione, con 693,4 punti, davanti a Prato (691,9), e Siena (689,0). La classifica sulla qualità di vita delle donne è stata definita dalla media dei punteggi conseguiti in 12 indicatori relativi al mondo femminile nelle sue molteplici sfaccettature: la speranza di vita alla nascita; il tasso di occupazione delle donne e l'occupazione giovanile; il gap occupazionale di genere; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; il gap retributivo tra uomini e donne; il numero di imprese femminili; gli amministratori ne, sia nelle imprese sia nei Comuni; le violenze sessuali; le performance nello sport; le prestazioni olimpiche. Treviso si è affermata in particolare per «la speranza di vita alla nascita:». Spiega il sindaco Mario Conte: «abbiamo messo in campo una serie di politiche sul territorio e progetti per permettere a chiunque, uomini e donne, di esprimere il proprio talento».

Friuli Venezia Giulia

Con tre province nella top 10, il Friuli Venezia Giulia è ai vertici in Italia per qualità della vita. Oltre a Trieste, al primo posto, nella classifica pubblicata oggi dal Sole24ore, Pordenone è settima e Udine è nona. Gorizia è al 23/o e scala di tre posizioni rispetto l'anno scorso. ù

Primi in cultura

Il capoluogo regionale è primo nella categoria Cultura e tempo libero, secondo in Affari e lavoro, quarto in Ambiente e servizi; alla voce Demografia, società e salute è 30/o, in Ricchezza e consumi 31/o; 97/o invece in materia di Giustizia e sicurezza, posizione caratterizzata da un alto tasso di denunce. Sul fronte culturale la città vanta il primato nell'indice di lettura, con una diffusione media di 34,4 copie di quotidiani, mensili e settimanali ogni 100 abitanti, e nella spesa dei Comuni per la cultura (53,3 euro pro capite per alcuni capitoli), mentre è seconda a livello di patrimonio museale e terza a livello di formazione continua.

Dall'indagine emerge che il livello medio di istruzione conta il 75% di persone almeno diplomate tra i 25 e i 64 anni e il 41,8% di laureati o possessori di altri titoli terziari fra i 25 e i 39 anni, dati che collocano la città rispettivamente al secondo e al terzo posto su scala nazionale. Trieste è quarta inoltre per tasso di occupazione nella fascia dai 20 ai 64 anni (75,2%), decima per bassa incidenza di giovani che non lavorano e non studiano (13,9%); è seconda per la creazione di nuove imprese (5,2 ogni 100 registrate) e per la presenza di imprese straniere (0,2 ogni 100), ma al 101/o per l'elevato livello di imprese cessate, 4 ogni 100 registrate. Il capoluogo regionale con 47,3 abitanti dai 65 anni in su per ogni 100 residenti in età attiva (15-64 anni), è però una delle città più vecchie d'Italia ed è al 106/o posto, con 86,9 casi ogni mille abitanti nel 2021, per emergenza Covid.

Pordenone è nona in Italia nell'indicatore Ricchezza e consumi, prima per Giustizia e sicurezza. Terza per raccolta differenziata. Udine vanta il primato per palestre, piscine e terme, Gorizia per offerta di spettacoli culturali. Gorizia è seconda per spesa sociale per bambini, anziani e disabili (Trieste prima), mentre Udine è seconda per qualità della vita dei bambini.