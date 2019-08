Pulizia dei fondali: dal mare sdraio, ombrelloni, sedie e intere cabine

di E.B.

TRIESTE - Grande successo per la pulizia dei fondali organizzata da Mare Nordest ed eseguita ieri, domenica 25 agosto, nello spazio acqueo di Sticco Mare nell'ambito della campagna "". Lo stabilimento, realizzato nel 1955 da Antonio Sticco, grazie alla vicinanza con la Riserva marina protetta gestita dal Wwf garantisce un mare pulito e ricco di specie marine. Sfortunatamente, lo scorso anno si è verificata una mareggiata che ha scaraventato nelle acque antistanti lo stabilimentoVista la peculiarità del sito e la sensibilità di Mare Nordest verso la salute dell'ambiente marino, si è ritenuto, in accordo con i gestori del "Bagno", di ripristinare l'integrità del fondale prospicente. Grazie all'opera dei numerosi volontari sono stati recuperatiche la mareggiata dell'ottobre 2018 aveva disperso in mare e che oggi sono finalmente riemersi. Si è trattato di una pulizia selettiva: rifiuti antropici su cui la fauna marina aveva già attecchito in modo cospicuo sono stati lasciati in loco per non influire negativamente sui cicli biologici o, se raccolti, sono stati reintrodotti in mare.