Terza corsia: accordo anti-traffico con le vie alternative all'autostrada

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO - Criticità in: firmato in prefettura a Udine il protocollo per la gestione della. Al via quindi la gestione coordinata deglialla viabilità autostradale. Il protocollo operativo mette nero su bianco le modalità da utilizzare e le procedure da seguire quando, in seguito a una chiusura autostradale, il traffico viene fatto defluire sulla viabilità esterna.Il protocollo fa parte di una serie di misure, sempre coordinate dalle prefetture di riferimento, finalizzate a gestire in modo efficace ed efficiente le criticità autostradali e la delicata fase di realizzazione dei lavori della terza corsia inFra le tante azioni adottate ci sono anche i percorsi alternativi che vengono attivati quando, a causa di una chiusura autostradale, si rende necessario far defluire sulsulla viabilità esterna. Controllare i flussi di veicoli in uscita, cercando di mantenere, per quanto possibile, la fluidità della circolazione, non è una cosa semplice; basta pensare che, mentre l’asse autostradale è in grado di reggere un flusso difino a 2mila e 800 veicoli all’ora, unane sopporta, senza andare in sofferenza, al massimo 400-500 all’ora.Fondamentale il ruolo della polizia di Stato, delle polizie locali e degli enti gestori di ciascuna tratta, ai quali si affiancherà, a ulteriore supporto, il personale della. Per ottimizzare le comunicazioni, rendendo anche più rapido l’intervento suglie in prossimità degli, sono stati localizzati, sugli itinerari alternativi, una serie di punti da presidiare per ridurre il rischio die di disorientamento per chi non conosce il territorio. Un appositodedicato, consentirà anche di mettere in contatto diretto la centrale radio operativa di Autovie Venete con i referenti indicati dagli enti coinvolti e di aggiornare la situazione in tempo reale.​L'accordo è stato sottoscritto oggi, martedì 20 febbraio, a Udine, nel palazzo della Prefettura, da tutti gli enti interessati, alla presenza del prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto e dell’assessore alla protezione civile, Paolo Panontin. Polizia stradale delVenezia Giulia, polizia stradale di Udine, centro operativo autostradale, cioè il Coa, l'Uti Riviera Bassa Friulana Latisana, Uti Medio Friuli Basiliano, Comune di, Comune di, Autovie Venete rappresentata dal presidente Maurizio Castagna, e Friuli Venezia Giulia Strade rappresentata dal presidente Giorgio Damiani, sono le realtà coinvolte.