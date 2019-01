Prostituzione minorile, arrestata latitante: viaggiava in autobus

di E.B.

TRIESTE - Stava rientrando in Italia, viaggiando a bordo di undi linea romeno, la cittadina romena, F.C. di 49 anni, arrestata a Fernetti dagli agenti della Polizia di Frontiera. Dal 2014 era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trani in seguito alla. La donna è stata riconosciuta - prima dal Tribunale Ordinario di Trani, poi dalla Corte d’Appello di Bari - colpevole dei reati dianche, e favoreggiamento aggravato dell’, reati, questi, commessi in concorso ad Andria. Ora si trova nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'autobus linea romeno è stato fermato per un controllo durante le consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera.