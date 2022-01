Prostituta romena arrestata per estorsione ai danni di un anziano

TRIESTE - I Carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere a carico di una cittadina romena di 42 anni. Il procedimento va ad inquadrarsi nell'ambito dell'attività che aveva portato, nel novembre 20201 all'arresto di altre quattro persone, di cui tre romene ed una italiana, per i reati di estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione in concorso.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia di un anziano, e dopo numerose attività, hanno condotto all'identificazione dei soggetti e all' individuazione dei quantitativi delle somme di denaro estorte. Le stesse sono state svolte dalla Compagnia di Nicosia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna e hanno portato alla successiva richiesta ed emissione di misure cautelari a carico dei soggetti responsabili. Il gruppo commetteva estorsioni a carico della suddetta persona anziana, richiedendo attraverso minacce delle ingenti somme di denaro dopo aver consumato i rapporti sessuali. La donna è stata arrestata al confine con la Slovena mentre era intenta a travalicare il confine ed è stata portata nel carcere di Venezia.