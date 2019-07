Profughi fanno il bucato sul Molo: «Pensavamo fosse una piscina»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Si sono lavati emettendo ad asciugare al sole - sul lato destro del Molo Audace - i propri indumenti. Le foto che li ritraggono intenti a compiere queste azioni sono rimbalzate in poche ore sui social: protagonisti dell'episodio. La Polizia è intervenuta per avvisarli che in quella zona è vietata la balneazione e qualsiasi altro tipo di attività. Ad avvicinarli sono le telecamere di Telequattro: «Siamo appena arrivati dalla Croazia, è il primo giorno e non sapevamo del divieto - risponde uno dei tre stranieri al microfono - volevamo solo fare una doccia e lavare i vestiti che erano molto sporchi, questo posto ci piace. Non sapevamo dove poterlo fare». I tre stranieri si sono recati dalla Polizia per fare richiesta di asilo ed essere ospitati in qualche struttura d'accoglienza.fino a raggiungere il capoluogo giuliano. Ci hanno impiegato tre giorni. «- risponde un'altro migrante - ma la Polizia ci ha detto di no e ora ce ne andiamo».