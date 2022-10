Profuga ucraina presa a botte per gelosia: 38enne arrestato

TRIESTE - Era scappata in Italia all'inizio della guerra per cercare una vita migliore. Stabilitasi a Rimini, in poco tempo ha trovato lavoro come cameriera in un albergo e i suoi modi gentili hanno attirato l’attenzione di un altro dipendente, un cittadino romeno di 38 anni. Tra i due è sbocciato l’amore tanto da decidere di andare a convivere. L’idillio però è durato poco perché l’uomo, consumato dalla gelosia, le faceva delle scenate sul luogo di lavoro picchiandola una volta rientrati a casa. E così la donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino a cui è stato intimato di allontanarsi dalla casa familiare. Sono iniziati allora i pedinamenti e i continui agguati. La donna lo ha denunciato di nuovo e quando stava per finire in carcere, lui è riuscito a scappare. Fino al controllo dei Carabinieri di Aurisina che, nel corso di un servizio di “retrovalico” hanno rintracciato l'uomo su un pullman di rientro dalla Romania. Il 38enne è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’inosservanza del divieto di avvicinamento e per maltrattamenti in famiglia. E' stato arrestato e portato al carcere di Gorizia.