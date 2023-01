Prima prende a pugni il cartolaio, poi svuota la cassa: arrestato

TRIESTE - Era entrato in una cartolibreria di Biella con la scusa di farsi dare un cartoncino e un pennarello per chiedere l’elemosina. Di fronte al netto rifiuto del cartolaio, lo ha aggredito con un pugno alla testa facendogli perdere i sensi e ha approfittato di rubare l'interno cassa, pari a 450 euro. Il sistema di videosorveglianza però aveva registrato tutto incastrandolo, ma del rapinatore nel frattempo si erano perse le tracce. A distanza di tempo, l'uomo, un 34enne romeno, è stato rintracciato dalla pattuglia dei Carabinieri di Prosecco dopo aver controllato un autobus di linea. L’uomo ha raccontato ai militari che stava facendo rientro in Italia per sfruttare le festività di fine anno e per chiedere un po' di elemosina in giro. Ma stavolta dovrà passare prima dal carcere. Era ricercato perché deve scontare 2 anni e 6 mesi per rapina e lesioni personali. E' stato arrestato e portato al carcere del Coroneo.