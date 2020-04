Prete minacciato in chiesa con un coltello: si ferisce mentre tenta la fuga scavalcando un cancello

TRIESTE - Un sacerdote è rimasto ferito dopo che una persona, in possesso di un coltello, si è introdotta oggi, 30 aprile, nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Trieste. Secondo una prima ricostruzione, il vice parroco, un religioso indiano, avrebbe trovato l'uomo in chiesa. Spaventatosi il sacerdote sarebbe fuggito, ferendosi mentre cercava di scavalcare un cancello.



Non è stato accertato se l'uomo in quel momento stesse brandendo il coltello. Il sacerdote avrebbe raggiunto il parroco, don Antonio Greco, avvisandolo dell'accaduto. Sarebbe intervenuta anche una terza persona, ospite della parrocchia, che proteggendosi con un bancale sarebbe riuscita a togliere il coltello all'uomo seguendolo fino alla fermata dell'autobus per cercare di trattenerlo. Sul posto sono intervenuti la Polizia e il personale del 118.