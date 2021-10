Mattarella incontra Pahor, Gorizia e Nova Gorica in festa: saranno capitale della cultura europea 2025.

GORIZIA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Nova Gorica dove è stato accolto dal capo dello Stato sloveno, Borut Pahor. Sta per iniziare l'incontro con il comitato organizzatore di "Go! 2025" e i rappresentanti delle rispettive minoranze. La città di Gorizia è letteralmente blindata. Le misure di sicurezza sono eccezionali anche per il timore che qualche manifestante No Green pass, approfittando della vicinanza con Trieste e della grande visibilità mediatica possa inscenare gesti dimostrativi. Le forze dell'ordine presidiano l'intero percorso cittadino che sarà seguito dai due Capi di Stato.

APPROFONDIMENTI TRIESTE La decisione del Governo: la Casa del popolo (Narodni dom) torna alla... TRIESTE Fuori programma in municipio: «Togliete le scritte Tito»,... TRIESTE Tragedia delle foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza:...

Visita al ponte sull'Isonzo

Nel primo pomeriggio è prevista la visita al nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell'Isonzo. I due presidenti si sposteranno poi a Gorizia dove visiteranno la mostra per i 140 anni del quotidiano «Il Piccolo» e, infine, nella piazza della Transalpina, che si trova al centro della linea di confine fra le due città, in cui celebreranno l'assegnazione congiunta del titolo di capitale europea della Cultura 2025 e pronunceranno i discorsi ufficiali.

Il sindaco Ziberna

«Non posso che rappresentare sentimenti di grande soddisfazione, mia personale e della città di Gorizia, per la visita dei due Capi di Stato, italiano e sloveno, Mattarella e Pahor. Entrambi hanno voluto essere presenti in piazza della Transalpina ma anche in altri luoghi importanti della città per suggellare la Capitale europea della cultura che come sappiamo nel 2025 saranno in abbinata Nuova Gorica e Gorizia» ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.