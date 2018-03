Presi due passeur kosovari: uno accompagnava in auto 2 minori

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Accompagnava con la propria autovettura due connazionali privi di documenti ilarrestato ieri mattina a Fernetti dagli agenti della Polizia di Frontiera di Trieste. R.P., le sue iniziali, si trova ora nel carcere di via del Coroneo con l’accusa di favoreggiamento dell. I due passeggeri, di 16 e 17 anni, sono stati invece alloggiati in un’idonea struttura cittadina. Dai successivi accertamenti è emerso il coinvolgimento di un altro cittadino kosovaro,, residente in Francia, che viaggiava su un’altra autovettura e che è statosempre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Le due autovetture,, sono state sequestrate e affidate in giudiziale custodia a una ditta specializzata. L’operazione di ieri ha visto lavorare in stretta sinergia le pattuglie del commissariato di Duino Aurisina, della Polizia stradale e di Frontiera, che hanno saputo agire in modo tempestivo e coordinato in un breve arco di tempo. Le due autovetture sono state fermate nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione della criminalità transfrontaliera e in particolare proprio dell’immigrazione irregolare.