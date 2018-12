Attacco al presepe di piazza dell'Unità d'Italia: rotto dai vandali

di E.B.

TRIESTE -in azione sulallestito in. Non è la prima volta che succede: la statua di una pecorella è stata danneggiata da ignoti che hanno ben pensato di "spaccarle" il muso. A denunciare l'accaduto è l'assessore al Turismo Maurizio Bucci che confida nelle telecamere per rintracciare il responsabile e gli eventuali complici. Negli anni passati episodi simili hanno riguardato i simboli religiosi del presepe: era stato rubato il bambinello, rotte o persino rubate intere statue. Il muso della pecorella potrebbe essere stato danneggiato da una pietra o da una bottiglia di vetro.