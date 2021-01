Prendono a pugni un 58enne alla fermata del bus, 4 giovani nei guai

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate in concorso quattro giovani italiani, di cui un minorenne. Senza apparente motivo hanno aggredito e colpito con pugni un uomo di 58 anni presso una fermata dei bus in via Flavia. Spintonato, questi è caduto a terra privo di sensi. Un passante ha notato il fatto e tramite il 112 ha informato la sala operativa della Questura. Sul posto si è recato prontamente personale della Squadra Volante che ha identificato i quattro. I sanitari del 118 hanno accompagnato l’aggredito al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara per i gravi colpi subiti.



