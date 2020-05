TRIESTE - La Squadra Volante della Questura ha denunciato ieri sera per danneggiamento una triestina, A.C. di 55 anni. Con un martello se l è presa con un'autovettura in sosta in via Gambini. Denunciato anche un triestino M.C., 39enne, che ha danneggiato tavolini e sedie all'esterno di una pizzeria in via Torino. © RIPRODUZIONE RISERVATA