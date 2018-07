di E.B.

TRIESTE - Attimi di paura questo pomeriggio, poco dopo le 15, in un appartamento al piano terra di uno stabile in piazzale Giarizzole 3 dove. Sul posto è intervenuta la prima squadra e l’autobotte del comando provinciale vigili del fuoco che al loro arrivo hanno fatto uscire la persona che si trovava all’interno dell’appartamento e hanno spento le fiamme portando successivamente il materasso all’esterno dello stabile limitando così i danni da fumo e evitando che i prodotti della combustione invadessero tutto il vano scale. La persona che al momento dell’incendio si trovava nell’appartamento è statadel 118 che ha provveduto a trasportarla presso l’ospedale di Cattinara per i controlli del caso. I danni sono limitati al materasso. Sul posto anche personale della polizia di stato.In precedenza, attorno alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti, con la prima partenza e l’autobotte della sede centrale, per l’all’interno della cucina di un appartamento al piano terra dello stabile di via Sant’Anastasio 20. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che i danni rimanessero limitati alla cappa aspirante. Fortunatamente nessun danno ma solamente paura per la persona presente nell’appartamento al momento dell’incendio.