Premio "Sergio Fubini" in fisica teorica: vince Paola Ruggiero

TRIESTE - L'ex studentessa della Sissa di Trieste, Paola Ruggiero, ha vinto il premio 'Sergio Fubini' per le migliori tesi di dottorato in fisica teorica, con il suo lavoro intitolato 'Entanglement and correlations in one-dimensional quantum many body systems'. Ad assegnarlo è stato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, assieme agli altri premi 2021 per le migliori tesi di dottorato decisi dalle cinque Commissioni Scientifiche Nazionali e dalla Commissione Calcolo e Reti dell'INFN. Dopo aver completato il suo PhD nel gruppo di Statistical Physics alla Sissa nel 2019, Ruggiero ha ottenuto una posizione da Post Doc all'Università di Ginevra (Svizzera). Si tratta del secondo anno di fila in cui uno studente dello stesso gruppo viene premiato con il premio Fubini: nel 2018 era toccato a Lorenzo Piroli. Il premio è stato istituito nel 2005 per ricordare la figura del fisico teorico torinese Sergio Fubini (1928-2005), le cui intuizioni hanno portato ad importanti sviluppi alla teoria dei campi e alla teoria delle stringhe.