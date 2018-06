di E.B.

TRIESTE - Se l'è vista brutta l'automobilista che al volante della sua Peugeot bianca è rotolata daper cinque o sei metri - schiantandosi sulle rotaie della ferrovia in via Artemisio (zona Università). L'auto si è ribaltata sul lato del passeggero: per la donna alla guida le conseguenze non sono state gravi fortunatamente. E' stata peròcon non poche difficoltà dai vigili del fuoco essendo rimasta intrappolata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il soccorso alpino, la polizia municipale e di Stato. Ampio il dispiegamento di mezzi dei soccorsi. La donna non sarebbe riuscitavolando giù per il pendio. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità preposte.