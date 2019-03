Precarietà e rinnovo del contratto: la scuola scende in piazza

di E.B.

TRIESTE - Sarà piazza della Borsa a Trieste, il 12 marzo (dalle 16.30 alle 18), il luogo dellaper "rilanciare con forza la valenza strategica del sistema di istruzione, rivendicando significativi investimenti per la valorizzazione delle professionalità e la stabilità del lavoro e assicurare una scuola di qualità. No alla regionalizzazione;; situazione del personale Ata. Sono le emergenze individuate anche a livello locale da Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA, unite sugli obiettivi comuni a difesa del sistema scuola". Lo riporta una nota della Uil del Friuli Venezia Giulia. Da settembre, in Friuli Venezia Giulia ci sarannoe riguarderanno tutto il personale: docente (354 domande, di cui 250 quota 100); Ata (91 con 64 quota 100); Irc (5) e personale educativo (1). Le quote: Udine (199), Pordenone (119), Trieste (70) e Gorizia (63), cui si aggiunge la presenza di un migliaio di posti di personale precario.