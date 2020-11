Pranzano in osteria incuranti dello stop, sanzionati dieci clienti

TRIESTE - Stavano pranzando all'interno di un'osteria nei pressi della centrale piazza Unità, ma sono stati interrotti da una Volante della Questura che ha fermato il pranzo ed elevato sanzioni ai 10 avventori, al titolare e a una collaboratrice per non aver rispettato le misure anticovid. E' successo ieri, domenica 15 novembre, a Trieste. Nel corso della giornata, la prima del Friuli Venezia Giulia in zona 'arancione' - che tra le altre cose prevede la chiusura di bar e ristoranti - in provincia di Trieste sono state sanzionate in totale 23 persone sulle 1.059 controllate. Inoltre sono stati effettuati accertamenti su 9 locali e sono stati sanzionati altri due titolari, oltre al gestore dell'osteria.

