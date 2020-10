TRIESTE - Sono 716 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine nell'ambito dei servizi contro la diffusione del Covid-19. Di queste, una è stata sanzionata, e 4 denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus; infine, sono stati controllati due esercizi commerciali.

