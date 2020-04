Coronavirus, positivi 5 medici e 9 infermieri: chiuso il reparto di Medicina d'Urgenza

coronavirus

Ultimo aggiornamento: 18:01

Positivi al, da questa sera verrà chiuso il reparto di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Cattinara di Trieste. Lo comunica l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina che ricostruisce la filiera del contagio. Per il personale medico e sanitario risultato positivo le fonti di propagazione del coronavirus sono state individuate in due degenti del reparto di Medicina d'Urgenza ora ricoverati uno nell'area Covid dell'Ospedale Maggiore e l'altro nella stessa terapia intensiva. Gli stessi - precisa una nota dell'Azienda sanitaria - al momento di essere accolti erano stati sottoposti a tampone diagnostico che era risultato negativo. Un successivo controllo aveva poi fatto emergere la loro positività. «I tamponi - ricorda l'Azienda - hanno una precisione del 70 per cento». Non appena ottenuto il riscontro di Covid-19, prosegue la nota, sono stati sottoposti a tampone urgente tutti i pazienti che avevano condiviso la stanza di degenza e altrial tampone, ma asintomatici dal punto di vista respiratorio. Due sono statie uno presso la. In seguito alla chiusura del reparto di Medicina d'Urgenza, ha fatto sapere l'Azienda, verranno attivati 6 posti letto di terapia semiintensiva nell'area Rau del Pronto Soccorso.