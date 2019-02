Portualità: inaugurata la Free Zone in regime di punto franco

di E.B.

TRIESTE - Un regime giuridico di Punto Franco trasferito a Bagnoli della Rosandra, in una nuova area di proprietà di Interporto di Trieste Spa, destinato ae dove esiste la possibilità di svolgere attività manifatturiere e industriali in punto franco, in un'area strategica in cui ferrovia e terminal intermodali sono integrati e c'è una connessione diretta con laattraverso un corridoio doganale: è FREEeste (Free Zone of Trieste), la nuova area logistica retroportuale in regime di punto franco inaugurata oggi. La struttura, acquisita da Interporto di Trieste da Wärtsila Italia a dicembre 2017,, comprende un'area di 240 mila metri quadri, di cui 74 mila coperti, e include un raccordo ferroviario con la stazione di Aquilinia. Una realtà, ha osservato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale,, che è segnale di una "svolta" e che è "già a regime".