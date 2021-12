Tragedia al porto vecchio: operaio veneziano morto schiacciato da una gru. Proclamato lo sciopero per tutto il giorno

TRIESTE - Tragedia questa mattina, venerdì 17 dicembre, verso le 10 al porto di Trieste. Un operaio di 58 anni è morto al molo III del Porto vecchio di Trieste, vicino alla stazione nautica dei vigili del fuoco. Il lavoratore, Daniele Zacchetti, veneziano, dipendente di una ditta di smontaggio delle gru di Mira, la "Pasqual Zemiro" è rimasto schiacciato dal braccio meccanico di una gru, sotto il quale stava lavorando.

L'incidente sarebbe avvenuto al di fuori del terminal, in un'area adiacente. Questa è stata ovviamente chiusa per consentire le operazioni di rito delle forze dell'ordine che dovranno accertare con esattezza la dinamica dei fatti.

Informate dell’accaduto, le organizzazioni tutte Usb, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto di Trieste a partire dalle 12 di oggi, venerdì 17, per tutta la giornata. «In questo momento le organizzazioni sindacali sono state informate che nel porto di Trieste è deceduto un lavoratore operante per una ditta di smontaggio delle gru. Un'azienda non portuale. Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L'ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto».