Scoperti 32 profughi in un tir arrivato dalla Turchia, ci sono anche bimbi

TRIESTE - Scoperti 32 profughi iracheni e pachistani in un semirimorchio su un traghetto in arrivo dallanel Porto Nuovo del capoluogo giuliano. E' accaduto questa notte: a trovare uomini, donne e bambini (i minorenni sarebbero 11) è stata la Polmare.Si tratterebbe - stando alle notizie diffuse dall'emittente tve Telequattro - di sei famiglie. Stanchi, affamati e infreddoliti, i migranti sono stati controllati dal personale sanitario. Ora si procederà con l'iter previsto per l'asilo politico e l'accoglienza presso le strutture di