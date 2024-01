Porto di Trieste diventa gestore dei binari, il primo in Italia

TRIESTE - Via libera dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali alla gestione dei binari nel porto franco nuovo di Trieste da parte dello scalo giuliano: l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, «dopo aver toccato il record di oltre 12mila treni gestiti nel 2023 all'interno del network logistico», ha acquisito dall'Ansfisa l'autorizzazione di sicurezza per gli impianti ferroviari. Si tratta del primo Porto in Italia - spiega l'Authority - ad aver ottenuto tale certificazione, che «attesta l'implementazione di un sistema di coordinamento della sicurezza specifico che consenta, a seguito di un'analisi del rischio, il controllo in sicurezza di tutti i processi e di tutte le attività propri del gestore infrastruttura ferroviario».

Trieste inoltre, riporta una nota, «è stata anche l'unica Autorità di sistema ad aver creato nel 2018 una direzione dedicata alle infrastrutture ferroviarie», che «ha avviato specifici percorsi abilitativi per il personale e controllo sia dell'infrastruttura che della circolazione ferroviaria in ambito portuale, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Autorità per tutti gli aspetti inerenti alla ferrovia».