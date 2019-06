Portavano in Italia 2 minori egiziani Arrestata coppia di passeur

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina una coppia residente di fatto a Desenzano del Garda (Brescia). Si tratta del cittadino slovacco P.C. ed una cittadina italiana A.S., nata a Trento. Entrati in Italia dalla Slovenia attraverso l’ex valico di Pese, i due sono stati controllati da una Volante del Commissariato di Duino Aurisina. A bordo dell’autovettura, sul sedile posteriore,, maschi. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, i minori sono stati affidati a una struttura specifica d’accoglienza.