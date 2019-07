Porsche Cayenne distrutta: si schianta contromano all'entrata del Pam /Foto

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - È tutta da chiarire la dinamica dell'che nel primo pomeriggio di oggi ha visto unaschiantarsi contromano all'ingresso delantistante la stazione dei treni. Sul posto, in piazza Libertà, angolo via Pauliana, sono intervenuti i Vigili del fuoco.Il conducente è uscito autonomamente ed è stato preso in carico dai sanitari del 118. L'auto, completamente distrutta nella parte anteriore, è stata messa in sicurezza così come l'area dell'incidente. Fortunatamente - vista l'ora centrale - non sono state coinvolte altre persone né altre autovetture. Sul posto anche la Polizia municipale.