TRIESTE - Tra i feriti nel crollo del ponte Morandi a Genova ci sono due triestini. Una donna di 40 anni, di origini abruzzesi ma residente a Trieste, che si trovava a Genova di passaggio, e un uomo di 34 anni, Federico Cerne, vedovo, fisioterapista dell'Alma Pallacanestro di Trieste. Lo scrive il giornale di Trieste, Il Piccolo, sul suo sito online.Della donna non è nota l'identità. Ricoverata in condizioni giudicate critiche, ora è stabile, non è in pericolo di vita. L'uomo è in queste ore sottoposto a un intervento chirurgico ortopedico. Non è in condizioni gravi.