Aperto a Sabbioncello il ponte più lungo della Croazia

ZAGABRIA - Aperto al traffico il ponte di Pelješac (Sabbioncello in italiano ndr) nel sud della Dalmazia. Un attraversamento che permette ora di rimanere sempre in Croazia per raggiungere Dubrovnik senza passare per la Bosnia. Si tratta del più grande progetto infrastrutturale costruito in Croazia nell'ultimo decennio, finanziato per l'80% dai fondi europei.

APPROFONDIMENTI ZAGABRIA Sabbioncello, abbiamo testato il ponte più lungo della Croazia INFRASTRUTTURE Sabbioncello, apre il ponte più lungo della Croazia: oltre 2...

I dettagli

E' un ponte di 2.403 metri di collegamento tra la costa dalmata e la penisola di Pelješac. Con una visione allargata quindi la perla dell'Adriatico croato, Dubrovnik, sarà collegata direttamente alla rete autostradale nazionale. Il vantaggio per gli automobilisti consiste nel non dover passare all'interno del territorio bosniaco di Neum, seppur si trattasse di un pezzetto.

IL NOSTRO TEST SUL PONTE