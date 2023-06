Ponte del 2 giugno, da oggi tre giorni da bollino rosso in autostrada

TRIESTE - Il ponte per la Festa della Repubblica Italiana potrebbe avere riflessi sul traffico lungo la rete autostradale di Autovie Venete. Le previsioni da parte della Concessionaria sono di tre giorni da bollino rosso (oggi, lunedì 5 e martedì 6) per l'effetto combinato dei transiti dei mezzi commerciali da e verso il Nord Italia e dei primi vacanzieri che, approfittando dei tre giorni di festa, si dirigeranno verso le località balneari friulane e venete.

Le direttrici a rischio

Il traffico dovrebbe diventare intenso oggi pomeriggio sulla tangenziale di Mestre (A57) e sulla A4 in direzione Trieste con grande afflusso di autoarticolati, in particolare in A4, diretti verso il Centro Est Europa, prima dello stop alla loro circolazione che scatterà venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica) dalle ore 07,00 alle ore 22,00.