La polizia postale celebra il compleanno: «Ecco le nostre operazioni per garantire la sicurezza online»

TRIESTE - Nell'ultimo anno sono state deferite all'autorità giudiziaria 74 persone sia per reati contro la persona, sia contro il patrimonio come le truffe online, le frode informatiche, gli accessi abusivi al sistema informatico nonché altri reati connessi agli attacchi cibernetici alle aziende. È quanto emerge dal report della Polizia postale e delle Comunicazioni Fvg, diffuso in occasione dell'anniversario della fondazione della Polizia. Dall'inizio della diffusione pandemica da Covid-19, la Polizia Postale ha intensificato il monitoraggio della rete con lo scopo di scongiurare l'aumento di reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online, determinato dalle misure restrittive assunte.

Sono stati monitorati più di 5000 spazi virtuali, di cui alcuni inseriti in black list (dunque resi irraggiungibili dalle connessioni effettuate sul territorio italiano), denunciate 25 persone e 1 arrestata. Di particolare rilievo l'operazione «Pepito» che ha portato alla denuncia di 13 persone in ambito nazionale per detenzione di materiale pedopornografico a seguito di una complessa attività di indagine nata dal monitoraggio della rete. Sempre nella lotta al contrasto dello sfruttamento sessuale minorile online il Compartimento Fvg ha portato a termine l'operazione «Noodless» che ha consentito di identificare, a seguito di una indagine sul social Facebook, diversi soggetti responsabili di apologia e istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. L'attività ha portato all'arresto di un soggetto nella provincia di Viterbo e ad indagare sei persone nonché al sequestro a seguito delle perquisizioni di migliaia di files dal contenuto pedopornografico e molteplici dispositivi informatici.

Il 9 febbraio si è svolto, in contemporanea nazionale, l'evento on line «Safer Internet Day»: più di 12 mila studenti di quasi 100 scuole Fvg hanno partecipato all'evento collegandosi dalle proprie aule.