TRIESTE -. Era una. I colpi esplosi, dai 15 ipotizzati in un primo momento, sono diventati 16. Cioè tutti quelli a disposizione. Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che in Questura a Trieste ha ucciso l'agente scelto Pierluigi Rotta e l'agente semplice Matteo Demenego , era incontrollabile (Il giorno della tragedia -). E poteva provocare una strage ancora più grave di quella commessa in un venerdì di follia («Avrebbe potuto uccidere 10 agenti» -)., sfiorando poliziotti e dipendenti della Questura, i suoi proiettili stavano per raggiungere anche alcuni automobilisti. E man mano che passano le ore, i momenti della tragedia di Trieste prendono contorni più chiari.Alejandro Augusto Stephan Meran, la cui mano ha esploso i cinque colpi di pistola che sono risultati fatali ai due agenti poco più che trentenni, è piantonato all'ospedale Cattinara di Trieste. È in stato di fermo, convalidato ieri sera. Il gip si è riservato di vagliare attentamente i problemi psichici del soggetto: un provvedimento è atteso a ore.