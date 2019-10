Poliziotti uccisi. Il giallo della rapina: caccia alla ragazza misteriosa. Era con il killer sullo scooter "rubato"

NUOVI RILIEVI

Ulteriori rilievi della Polizia sono stati effettuati questa mattina all'esterno della Questura. Alcuni agenti hanno preso le misure di parte del muro del palazzo di fronte, dove sul marciapiede era stata gettata da Alejandro Meran una delle due pistole usate per sparare contro due agenti e durante la fuga.

TRIESTE - C'è un particolare inedito che potrebbe fare luce sulle motivazioni che hanno portato uccidere i due agenti che lo avevano portato in questura a Trieste dopo il "furto" di un motorino, Matteo Demenego Pierluigi Rotta (Chi erano i due poliziotti -).Unaha infatti rivelato che il "furto" del motorino non sarebbe stato tale. Sullo scooter in questione, infatti, quella mattina viaggiavano due persone: unadella quale non si conosce ancora l'identità e lo stesso Alejandro. I due, evidentemente, si conoscevano. Ad un incrocio sarebbe scattata una lite fra i due e la ragazza, secondo quanto testimoniato, sarebbe scesa dallo scotter. A quel punto Alejandro si sarebbe allontanato.Questo dettaglio non collima con quanto raccontato dal fratello di Alejandro, che aveva chiamato la Polizia per denunciare che il fratello avesse «rubato uno scooter». Di questaè a conoscenza la Procura, che però non ha mai rivelato il dettaglio. Laè in corso, il suo ritrovamento e la sua testimonianza potrebbero aiutare a chiarire molti punti ancora oscuri su questa vicenda.